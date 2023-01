ilGiornale.it

Repubblica dedica uno spazio fisso allesul lavoro. Una Spoon River che racconta le vite di ciascuna vittima, evitando che si ... le storie di Bruno, Hassan, Andrea e ialtri. Per non ...incidenti sul lavoro Secondo alcuni dati recenti diffusi dall' Agenzia Ansa , isul lavoro nel 2022 sono stati complessivamente almeno 1.484 (1.404 nel 2021 calcolati con gli stessi ... "Troppi morti in ospedale". Ma la Asl querela l'azzurro Benedetti continua ad essere la tragedia delle morti improvvise, soprattutto di giovani, sani e vaccinati. Il Governo renda noti i dati dei decessi fulminei degli under 40, prima e dopo il 2021”. Il leader del ...Nel 2050 le morti per infezioni causate da batteri “resistenti” supereranno quelle per cancro. Quella contro l’abuso di farmaci è una battaglia da condurre subito ...