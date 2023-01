Troppa gente in centro a Roma | l' Atac chiude la metro Spagna 

(Di venerdì 6 gennaio 2023) AGI - Come da tradizione nel giorno dell'Epifania, un fiume di persone -ni con i loro bambini, turisti italiani e stranieri, si sono riversati oggi neldi, per guardare le vetrine prima dei saldi invernali, per la immancabile visita alle bancarelle di piazza Navona o per una semplice passeggiata. Con il risultato che risultava difficile persino camminare, a causa dell'affollarsi di migliaia di persone. Di conseguenza l'ha deciso dire la stazioneSpagna, e di contingentare gli accessi a Flaminio e Barberini. "Dalle prime ore del pomeriggio - spiega- si stanno registrando afflussi molto elevati di cittadini e turisti nelle zone centrali della città che hanno provocato chiusure stradali e deviazione dei servizi di superficie, ...

