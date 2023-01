Trevisan-Sakkari in tv oggi | orario | canale e diretta streaming United Cup 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Martinase la vedrà contro Marianel primo singolare di Italia-Grecia, semifinale dellaCup. Gli azzurri di Vincenzo Santopadre sono stati ripescati come migliori perdenti dopo la sconfitta per 3-2 subita per mano della Polonia nella City Final a Brisbane. Per la toscana, dopo i buoni segnali mostrati contro la numero uno del mondo Iga Swiatek, c’è un altro ostacolo molto probante come l’ellenica. Quest’ultima è ormai da tempo stabile tra le migliori giocatrici del mondo. I pronostici sono favorevoli anonostantesi sia accaparrata al terzo set l’unico precedente, quello disputato nel 2020 ai sedicesimi di finale del Roland Garros. Il cemento, infatti, sembra favorire le caratteristiche di gioco della greca rispetto a quelle dell’italiana, ...