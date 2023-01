Tregua di Natale | per Kiev è una «cinica trappola» di Kirill

Agenzia ANSA

... per la quale Ankara torna a proporsi come mediatrice Una brevenei combattimenti - 36 ore in tutto - per ilortodosso, che cade il 7 gennaio. È quanto ha deciso unilateralmente ...Così su Twitter il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, ha commentato laannunciata dal presidente russo, Vladimir Putin, in occasione delortodosso. Il patriarca Kirill chiede una tregua per Natale ortodosso Una ragazza di tren'anni è stata trovata priva di vita in una abitazione ad Arcevia. La donna, originaria della frazione di Piticchio ma residente a Bologna dove lavorava come infermiera, era tornata ...KHERSON - È un trucco, vogliono soltanto guadagnare tempo e passare per santerellini. Gli ucraini di molti settori differenti, militari e civili, reagiscono allo stesso modo alla tregua unilaterale ch ...