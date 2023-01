Tregua di Natale appesa a un filo Scambi di accuse tra Kiev e Mosca

Il Cremlino denuncia bombe ucraine nel Donbass e nella regioneZaporizhzhia, mentre i russi avrebbero attaccato le cittàKramatorsk e Kherson. Sullaper ilortodosso, dichiarata da Putin, Zelensky ha detto: 'Una copertura per nuovi attacchi. Vogliono fermare l'avanzata dei nostri ragazzi in Donbass e ...Un cessate il fuoco per festeggiare serenamente ilortodosso è una proposta che non convince neppure Epifanio I , il metropolita della ChiesaKiev etutta l'Ucraina. "Dieci mesiattacchi su vasta scala, uccisioni e torturecivili - ...