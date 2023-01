(Di venerdì 6 gennaio 2023) AGI - "Sei arrivato ragazzino, ti salutiamo da uomo"; "sei stato il nostro eroe"; "forte e bellissimo"; "centravanti implacabile"; "in tre: uno di noi". È bellissimo e commovente il ricordo che la, squadra che ha visto sbocciarepoi in coppia anche con Roberto Mancini, pubblica in ricordo del "suo" attaccante morto oggi a Londra all'età di 58 anni dopo una lunga lotta contro un tumore.per la Samp è praticamente la Samp. Con Mancini ha costituito un formidabile storico attacco, i gemelli del gol. "C'è già chi ti immagina tra Paolo e Vuja - scrive la società blucerchiata - felici di riabbracciarti ma altrettanto stupiti di rivederti così presto. Sì, presto Luca. Troppo presto. Dicono che non si sia mai pronti per salutare un compagno di viaggio e, purtroppo, è ...

AGI - Agenzia Italia

In: uno di noi. Una percezione rimasta tale dopo aver salutato in lacrime Genova e la Sud. Proprio così: pur alzando trofei in giro per l'Europa con colori, tute e abiti differenti, ...Gaenswein abbia twittato, poche ore fa, ledi Benedetto: 'Rimanete saldi nella fede, NON ... 'La mattina dell'11 febbraio 2013, durante un Concistoro convocato per ordinarie decisioni circa... "Tre parole: uno di noi". L'omaggio della Sampdoria a Gianluca Vialli È morto mercoledì scorso, a soli tre anni, Simba, il bimbo nato in una baracca da una madre e salvato da un assistente sociale per essere portato nella comunità Casa di ..."Sei arrivato ragazzino, ti salutiamo da uomo". La squadra blucerchiata pubblica un ricordo del "suo" attaccante morto oggi a Londra all'età di 58 anni dopo una lunga lotta contro un tumore ...