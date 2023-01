Aleteia

... che in questo modo cercava di accogliere una comunità di vita contemplativa in cui le... Aleteia ha raccolto la testimonianza direligiose di clausura. "Viveva la liturgia come 'opera di ...... dopo quattro minuti di recupero, tutti sotto la doccia con il risultato inchiodato sul. ... Valentano: Nencione; Delle, Raspoli; Bordo, Cancelli, Perelli; Saleppico, Saccarelli, Filoni,... Tre monache contemplative raccolgono l’eredità di Benedetto XVI Calci e spinte dopo che i militari dell'Arma sono intervenuti per sedare una lite in strada. Due arresti e due denunce ...Il Monaco fa una bella prestazione nella Stark Arena contro il Partizan per tre quarti di gara, e il 69-68 al 30'. Poi Lessort e LeDay prendono il sopravvento in un ambeinte caldissimo, ...