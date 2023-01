Trasportounito | Annunziata | Serve una riforma per il settore

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 6 gennaio 2023) La mancata calendarizzazione delle attività finalizzate are l’autotrasporto “per garantire trasparenza sul mercato e sicurezza stradale” viene denunciata dal presidente di, Francesco. In un documento ricorda all’attenzione della categoria quanto accaduto all’inizio del 2022: “forti rincari delle materie prime per ildell’autotrasporto con conseguenti tensioni da parte della categoria per l’assenza di interventi sulle speculazioni e delle obbligazioni a carico dei committenti”. Da qui, ricorda, “partirono le proteste in tutto il Paese e la risposta del Governo con la riduzione della tassa sui carburanti che per la categoria si è trasformato poi in un enorme danno finanziario, sia perché il gasolio distribuito in extrarete (nei serbatoi dei piazzali delle imprese) aveva raggiunto ...