Trasporto d’urgenza in elisoccorso da | Bari a Napoli per una partoriente | operato il nascituro Stamattina il volo

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Disposto dalla predettura di Foggia, l’Alidaunia è stato effettuatoda Alidaunia. Una 37enne è stata trasferita da, all’ospedale Monaldi, per un intervento direttamente nell’utero della donna, per ilaffetto da grave malformazione cardiaca. L'articoloinda,per unail il proviene da Noi Notizie..

