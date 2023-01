Traffico Roma del 06-01-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 6 gennaio 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati redazione Massimo veschi strade del centro affollate per festeggiare l’epifania ma anche per la prima domenica di saldi difficoltà negli spostamenti in auto per l’elevata affluenza di persone è stata chiusa alvia del Corso modificato di conseguenza il percorso dei bus che vi transitano attese sui Lungotevere tra ponte Regina Margherita e Ponte Cavour auto in fila lungo Corso d’Italia Via Pinciana e via del Muro Torto e scendere verso piazzale Flaminiocongestionato sulle strade intorno a Piazza Navona sono chiuse corso Rinascimento e via Zanardelli code peranche sul treno Urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale rallentamenti poi sulla Cassia Veientana tra il bivio per via della Giustiniana e Castel de’ ceveri nelle due direzioni per quanto ...