Traffico Roma del 06-01-2023 ore 16 | 30

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Luceverdedalla redazione Buon pomeriggio strade del centro affollate per festeggiare l’epifania ma anche per la prima domenica di saldi si rallenta Dunque sul lungotevere tra ponte Regina Margherita e Ponte Cavour verso Testaccio auto in fila lungo Corso d’Italia Via Pinciana in via del Muro Torto a scendere quindi verso piazzale Flaminio notevole la fluenza anche oggi al patojo di Villa Borghese per il Christmas World e per la notevole affluenza di persone in Piazza Navona sono state chiuse alcorso Rinascimento e via Zanardelliintenso con code anche soltanto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est e tempi di percorrenza regolari Invece sul Raccordo Anulare fuori città abbiamo ancora code sulla-napoli tra Colleferro e Valmontone verso Roomba dettagli di queste ed altre ...