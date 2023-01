Traffico Roma del 06-01-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 6 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione rallentamenti sono segnalati lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra Casilina e Tuscolana code Verso il raccordo poi sulla diramazione diSud a partire da Torrenova sulla via Pontina ilrallentato tra Spinaceto e Castel di Decima verso Pomezia in centro sono trafficate in Lungotevere tra ponte Palatino e Ponte Regina Margherita verso Corso di Franciaintenso e poi soccorso di Italia e in via del Muro Torto verso piazzale Flaminio in centro nelle vicinanze di Piazza Navona chiusa alcorso Rinascimento e via Zanardelli per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...