Traffico Roma del 06-01-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 6 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione rallentamenti sono segnalati sul percorso Urbano della A24 da Portonaccio e la tangenziale verso il centro è sulla via Pontina da Spinaceto a Castelno direzione Pomezia in centro trafficati Lungotevere da Ponte Palatino a ponte Umberto Primo verso il Muro Torto si rallenta poi su Corso d’Italia dal sottovia Ignazio Guidi a piazzale Brasile verso piazzale Flaminio nelle vicinanze di Piazza Navona sono chiuse alcorso Rinascimento via Zanardelli a San Pietro in corso la 36esima edizione del corteo storico viva la Befana fino alle 14:30 previste deviazioni e limitazioni per i bus di zona a Villa Borghese fino alle 13 si svolge la corsa del giocattolo in questo caso previste deviazioni per 5 linee di bus altre quattro sono limitate per i dettagli di queste di altre notizie potete ...