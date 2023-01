Traffico Roma del 06-01-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 6 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazioneregolare su entrambe le carreggiate della Grande Raccordo Anulare su tutte le vie consolari in ingresso in una gita a San Pietro dalle 10 al via la 36a edizione del corteo storico viva la Befana che da Largo Giovanni XXIII giungerà in piazza San Pietro per l’Angelus di Papa Francesco fino alle 14:30 sono previste deviazioni è l’imitazione di bus di zona a Villa Borghese dalle 9 alle 13 nel programma la corsa del giocattolo anche in questo caso previste deviazioni per 5 linee di bus altre quattro saranno limitate ricordiamo inoltre che fino 8 gennaio le ZTL del centro e della Tridente sono attive tutti i giorni festivi compresi dalle 6:30 alle 20 per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di ...