Tra Usa e Cina scambi di passaggi navali tra Taiwan e Guam

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il cacciatorpediniere lanciamissili guidati USS Chung-Hoon ha condotto “un transito di routine nello Stretto diil 5 gennaio (ora locale) attraverso acque in cui si applicano le libertà di navigazione e di sorvolo in alto mare, in conformità con il diritto internazionale”. Lo ha dichiarato la Marina in un comunicato. Il transito della nave USS Chung-Hoon attraverso lo Stretto di“dimostra l’impegno degli Stati Uniti per un Indo-Pacifico libero e aperto”, sostiene il Pentagono, che sottolinea come le forze armate degli Stati Uniti “volano, navigano e operano ovunque il diritto internazionale lo consenta”. Queste attività sono detestate da Pechino, che le considera provocatorie in quanto vede le acque dello stretto (così come quelle attorno alcuni degli isolotti del Mar Cinese) parte della propria sovranità territoriale. Pochi giorni fa, la ...