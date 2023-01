Tour de Ski | Klaebo vince la sprint in Val di Fiemme | terzo Mocellini | Pellegrino arretra - Sport - Altri Sport

Radio Più

Il norvegese vince anche la sprint e mette una ipotetica sulde, Mocellini è splendido terzo mentre Pellegrino esce ai ...Simone Mocellini ha commentato a caldo lo splendido terzo posto nella sprint in tecnica classica maschile alde, in Val di Fiemme: ' Sono al settimo cielo, meglio di così non potevo fare . Stanotte non ho dormito per la tensione e ho patito molto il ritmo folle della semifinale. Ora dobbiamo ... ELIA BARP CHIUDE LA TERZA TAPPA DEL TOUR DE SKI A META' CLASSIFICA Il norvegese vince anche la sprint e mette una ipotetica sul Tour de Ski, Mocellini è splendido terzo mentre Pellegrino esce ai quarti ...Simone Mocellini ha conquistato uno splendido terzo posto nella sprint in tecnica classica andata in scena in Val di Fiemme. L’azzurro è stato eccezionale in questo appuntamento del Tour de Ski ed è r ...