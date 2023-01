Tour de Ski 2023 | Simone Mocellini non è più una sorpresa! Strepitoso terzo posto nella sprint in Val di Fiemme!

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ancora un podio per l’Italia in questode Ski. Questa volta a conquistarlo è, con un rettilineo finale spettacolarea tecnica classica della Val di Fiemme vinta dall’ormai dominatore Johannes Hoesflot Klaebo. Secondo piazzamento tra i primi tresua stagione di Coppa del Mondo, e questo è ancora più importante perché dimostra come anche in presenza dei big il livello per far parte dei più forti ci sia tutto. Per Klaebo finale sostanzialmente dominata, allungando prima del rettilineo finale e resistendo al ritorno dello svedese Calle Halfvarsson, in grande spolvero oggi: 2’43?85 per il norvegese, 2’44?11 per lo svedese. Nel suo,fa una gara controllata, seguendo inizialmente gli sci del leader del...

Johannes Klaebo vince la sprint maschile della Val di Fiemme , valida per la ilde2023 di sci di fondo. Nell'ultima tappa del, decisiva per l'assegnazione della vittoria finale, prevale il 26enne di Trondheim, che centra il quinto successo su sei gare e si aggiunge ...Dopo Svizzera e Germania ilde2023 fa tappa in Italia , con le prove in corso di svolgimento in Val di Fiemme . In mattinata sono andate in scena le qualificazioni delle due gare sprint , maschile e femminile. Tra gli ... ELIA BARP CHIUDE LA TERZA TAPPA DEL TOUR DE SKI A META' CLASSIFICA Johannes Klaebo vince la sprint maschile della Val di Fiemme, valida per la il Tour de Ski 2023 di sci di fondo. La sprint femminile va a Lotta Udnes Weng.Altra grande giornata per l'Italia in questa edizione del Tour de Ski: Simone Mocellini ha chiuso sul podio, al 3° posto, la sprint in classico della Val di Fiemme, con ...