Tour de Ski 2023 oggi | Sprint Val di Fiemme | programma | orari | tv | streaming | italiani in gara

(Di venerdì 6 gennaio 2023), venerdì 6 gennaio, prosegue ilde Skivalido per la Coppa del Mondo 2022-di sci di fondo: in Val di(Italia) va in scena lain tecnica classica. Qualificazioni femminili alle 10.00, qualificazioni maschili alle 10.32, fasi finali femminili dalle 12.30, fasi finali maschili dalle 12.58. Sono 115 gli iscritti complessivi e l’Italia schiererà in totale 13 atleti. In campo femminile le iscritte sono 46, provenienti da 14 Paesi, ed a rappresentare l’Italia ci saranno 4 azzurre: Caterina Ganz, Anna Comarella, Martina Di Centa e Cristina Pittin. In campo maschile gli iscritti sono 69, provenienti da 19 Paesi, ed a rappresentare l’Italia ci saranno 9 azzurri: Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Davide Graz, Giandomenico Salvadori, ...

Domani riprende in Italia il 17/odecon il trittico di gare in Val di Fiemme. Oggi sulle piste del Centro del Fondo di Lago di Tesero gli atleti delle 24 nazioni rappresentate hanno potuto testare le piste perfettamente ...... 47ª e molto attesa dopo l'exploit nella sprint in tecnica libera di sci di fondo in Val Mustair per ildee in precedenza dagli ottimi risultati raccolti nell'Ibu Cup di biathlon in Val ... ELIA BARP CHIUDE LA TERZA TAPPA DEL TOUR DE SKI A META' CLASSIFICA Oggi, venerdì 6 gennaio 2023, prosegue il Tour de Ski 2023 valido per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci di fondo: in Val di Fiemme (Italia) va in scena la sprint in tecnica classica. Qualificazioni ...Ancora un podio emozionante per Pellegrino nello Sci di fondo al Tour de Ski 2023: ora è tutto pronto per la gara finale in Val di Fiemme ...