Tour de Ski 2023 | Caterina Ganz 18ma nella sprint tc in Val di Fiemme vinta da Lotta Udnes Weng

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Lafemminile in tecnica classica disputata in Val di(Italia), quinta tappa delde Skivalido per la Coppa del Mondo 2022-di sci di fondo, registra la tripletta norvegese conche va a precedere la sorella gemella Tirile Mathilde Myhrvold. Le due azzurre ad aver superato le qualificazioni del mattino,e Martina Di Centa, si classificano rispettivamentee 25ma dopo l’eliminazione ai quarti. La finale viene monopolizzata dalle tre norvegesi presenti: ad imporsi è, prima in a 3’06?04, che batte la sorella gemella Tiril ...

Dopo Svizzera e Germania ilde2023 fa tappa in Italia , con le prove in corso di svolgimento in Val di Fiemme . In mattinata sono andate in scena le qualificazioni delle due gare sprint , maschile e femminile. Tra gli ...Livigno, tutto pronto per la Coppa del mondo di sci di fondo L'appuntamento cade nel terzo fine settimana di gennaio, proprio nel cuore della stagione, ad una settimana dalla fine delde, ... ELIA BARP CHIUDE LA TERZA TAPPA DEL TOUR DE SKI A META' CLASSIFICA Altra grande giornata per l'Italia in questa edizione del Tour de Ski: Simone Mocellini ha chiuso sul podio, al 3° posto, la sprint in classico della Val di Fiemme, con ...La sprint femminile in tecnica classica disputata in Val di Fiemme (Italia), quinta tappa del Tour de Ski 2023 valido per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci di fondo, registra la tripletta norvegese ...