Totti nei guai | ecco dove sono finiti i soldi “prestati” all’amico | ammissioni pesantissime!

Il Sole 24 ORE

Ilary Blasi passa al contrattacco.giorni in cui l'immagine di Francescoviene ferita dalle indiscrezioni che riguardano la sua passione per il gioco d'azzardo - che i suoi amici attribuiscono a vera e propria ludopatia - la ...Francescocontro Ilary Blasi . La showgirl è stata accusata di aver fatto trapelare le notizie che hanno travolto,giorni scorsi, l'ex marito. Ovvero i controlli dell'antiriclaggio della Banca d'... Totti nel mirino dell’Antiriciclaggio per bonifici ai casinò di Monte Carlo, Londra e Las Vegas L’ultimo scatto condiviso da Francesco Totti è stato fonte di una recente polemica, per via della forma fisica sfoggiata dall’ex Pupone. Immediata è stata l’ironia dei social, sfociata subito in comme ...Le parole dell'ex attaccante giallorosso: "Mi cercavano altre squadre, ma la Roma è una squadra importante. Adriano Nonostante qualche kilo in più era un giocatore incredibile" ...