Totti e l’antiriciclaggio | l’avvocato di Ilary Blasi | «Lei non sapeva niente dei movimenti di denaro»

Leggi su blog.libero

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Dopo la bufera per la separazione più chiacchierata dal gossip, Francescofinisce nel mirino del. L’ex calciatore è finito sotto la lente di ingrandimento per i soldi investiti al Casinò e per una ingente somma prestata ad un amico. In un intervista rilasciata a La Verità, l’uomo che ha ricevuto ilha chiarito la situazione e il legale diprende le distanze daididell’ex marito della sua assistita. Cos’ha detto l’amico «Siamo amici da 15 anni – ha dichiarato l’amico di Francesco-. Visto che io e mia moglie abbiamo avuto dei problemi, non mi vergogno a dirlo, gli abbiamo chiesto un prestito di 160.000 euro. E ce l’ha concesso. Lo ha fatto con me, e non solo con me. È successo pure ai ...