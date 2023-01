Torso Virile Colossale | un gioco di specchi tra intrighi peplum

The Wom

...a presentarsi ammantato di una sorta di "potenza", emulata oggi per esempio da Putin: il corpo di Mussolini era quello di un uomo in tutta la sua virilità, non in redingote, ma anudo!". ...Ne ha viste di fatiche l'Ecumene diColossale. Il progetto tutto muscoli, sandali e spade ideato e diretto dal musicista, cantautore e pittore Alessandro Grazian espande, cinque anni dopo il primo capitolo della saga, "Vol. ... Torso Virile Colossale: Quando il mondo dei peplum incontra la musica di oggi – Intervista esclusiva ad Alessandro Grazian