Tom Hanks sulla polemica sul nepotismo a Hollywood | Il mio cognome non significa niente

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Tomha appena affermato che lasul, a suo modo di vedere, è completamente priva di fondamento. Tomha rotto il suo silenzio a proposito della controversia in corso sulrivelando che fare film non è diverso da gestire un'azienda di forniture idrauliche o un negozio di fiori: "è pur sempre un business familiare." Durante un'intervista pubblicata dal The Sun nel Regno Unito,- il cui figlio Truman recita con lui nel nuovo film intitolato Non così vicino - ha insistito sul fatto chenon è diversa da molte altre attività considerate normali: "Ascolta, per me questo è un business familiare". "Questo è quello che facciamo da sempre. È ciò con …

