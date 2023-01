‘Ti ammazzo’ | tenta di sfondare la porta e minaccia l’ex con un’ascia | poi aggredisce i poliziotti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Roma. Stavolta le sue intenzioni erano proprio brutte. Si è presentato a casa delconndo di ucciderla. Ma non sapeva che la donna, proprio in quel momento, era in Commissariato, per denunciare gli atti persecutori dell’uomo. Roma, «Adesso ti sparo»: l’aggressione da parte di due minori al campo rom A casa della donna, armato di ascia: ”Ti ammazzo” La donna si era presentata presso gli uffici della Polizia di Stato proprio per denunciare la ripresa degli atteggiamenti persecutori da parte del suo ex. Mentre si trovava in Commissariato per la sua denuncia, ecco arrivare la chiamata proprio da parte dell’uomo incriminato, il quale non ha perso tempo e al telefono hato di ucciderla. Successivamente, un’altra chiamata, questa volta dai vicini di casa della donna, che l’avvertivano circa la ...