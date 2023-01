Thom Browne in perfetto stile Thom Browne per la sua causa

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Se negli ultimi anni i “bermuda formali” hanno goduto di una sorta di rinascita, è grazie allo stilista americano. Il suo “short suit” ha trasformato il MET Gala, i tunnel dell’NBA e le Fashion Week di tutto il mondo in luoghi in cui mostrare, soprattutto, le gambe. Tom Ford potrebbe aver bannato i pantaloncini dall’isola di Manhattan, mae la sua turbolenta squadra di ambassador li hanno riportati in città, cavalcando l’onda del twill grigio da uomo, impreziosito da tre, quattro, cinque strisce. E, spesso il difensore più sfacciato dei suoi “bermuda formali”, ha trovato un posto ancora più interessante in cui indossarli: il tribunale. Diretto alla Corte distrettuale degli Stati Uniti di Manhattan, ...

Una visione propugnata anche per il futuro prossimo " la primavera/estate 2023 " daa qualche centinaio di km di distanza: lo stilista manda in scena un modello dalle movenze di un cowboy ...