The Rig | recensione della serie tv thriller Prime Video

(Di venerdì 6 gennaio 2023) La: The Rig, 2023. Creata da: John Strickland. Genere:, sovrannaturale, drammatico. Cast: Durata: 47–55 minuti ca./6 episodi. Dove l’abbiamo visto: Su. Trama: Quando l’equipaggiopiattaforma petrolifera Kinloch Bravo, di stanza nel Mare del Nord, sta per fare ritorno alla terraferma, una misteriosa nebbia fa capolino e interrompe le comunicazioni con il mondo esterno. L’equipaggio sarà così spinto ai limitipropria resistenza e lealtà e costretto a confrontarsi con forze che vanno oltre la loro immaginazione. Arriva oggi suThe Rig,tv in sei episodi per gli appassionati disovrannaturali e che vogliono concludere queste vacanze ...

Tra le novità di gennaio 2023 su Prime Video troviamo la serie. L'idea di David Macpherson , affidata alla regia di John Strickland , è quella di un thriller - horror fantascientifico che riesca ad abbracciare anche il genere drammatico e quello di ...Martin Compston: biografia e carriera Martin Compston:, vita privata, curiosità Martin Compston è un attore scozzese nonché un ex calciatore professionista. Martin Compston: biografia e carriera Nato l'8 maggio 1984 da una famiglia cattolica, è il ... Con 'The Rig' la fantascienza si rinnova tra le highlands scozzesi La piattaforma petrolifera è nel Mare del Nord, al largo della Scozia e tutti sono contenti perché a breve arriva l’elicottero che li riporterà a casa. Ma se accadesse davvero sarebbe oltremodo bizzar ...Ancora spedizioni in mare aperto che uniscono il survival drama al soprannaturale che viene dalle antiche leggende in The Rig, la miniserie scozzese di Prime Video disponibile dal 6 gennaio, che conti ...