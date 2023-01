The Penguin | Colin Farrell | “The Batman era solo la punta dell’iceberg”

(Di venerdì 6 gennaio 2023)è tornato a parlare della serie The, spiegando come la rappresentazione di Oswald Cobblepot in Theè stata soltanto ladell'iceberg. Dopo il successo globale di The, film diretto da Matt Reeves e con Robert Pattinson nei panni di un giovane cavaliere oscuro,tornerà a interpretare Oswald Cobblepot aka Pinguino in una serie interamente incentrata su di lui, The. E a sua detta Theè stata soltanto ladell'iceberg. "Non sono riuscito ad esplorare il personaggio nella profondità che volevo. C'è stato un incredibile lavoro da parte dei truccatori Mike Marino e Mike Fontaine, e dell'intero team, per trasformarmi nei panni di ...

