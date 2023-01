Terremoto | le consulenze Pd di Legnini Lui | Scelta legittima | ma meritavo di restare

(Di venerdì 6 gennaio 2023) “Ma questo è un piccolo Nazareno!”. Quando Giorgia Meloni e i suoi collaboratori hanno aperto il dossier della struttura commissariale che si occupa della ricostruzione delle regio... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Domani

... da circa tre anni commissario alla ricostruzione postin Abruzzo, e sostituito due ... dispensando una miriade die incarichi dei quali è arduo venire a capo, visto che alcuni sono ...... poiché era in corso la ricostruzione post: 'Guarda che il Tar dell'Abruzzo c'ha tutta la ... legato a un contenzioso civile, che gli causa un rallentamento nel pagamento delle... Terremoto dell’Aquila: la presidenza del consiglio condannata a risarcire le vittime Lo spoils system di Meloni parte dalla rimozione del commissario per la ricostruzione. Accuse di FdI ai contratti di area dem: "Polemica disgustosa, sono un uomo delle istituzioni" ...L'azzeramento del Consiglio di Amministrazione nella notte del 28 novembre ha sancito la fine di un'era per la Juventus: le dimissioni di Andrea Agnelli, i rischi legati all'inchiesta Prisma e l'obbli ...