Tiscali

... dulcis in fundo, nella semifinale deldi Sofia contro Rune. Conseguenza: l'Equipe, ... Wimbledon, dove vince un'altra battaglia con Alcaraz in un duello che segnerà la nuova epoca del, e ...Il serbo batte Shapovalov, adesso affronterà Medvedev. ADELAIDE (AUSTRALIA) - Novak Djokovic è approdato alle semifinali dell'"Adelaide International 1",Atp 250 con un montepremi pari a 642.735 dollari, in corso sul cemento all'aperto nella capitale dello stato dell'Australia Meridionale. Il tennista serbo, lo scorso anno espulso dall'Australia ... Tennis: Torneo Adelaide-1. Djokovic vola in semifinale Il serbo batte Shapovalov, adesso affronterà Medvedev.ADELAIDE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Novak Djokovic è approdato alle semifinali ...La tunisina soffre con Kostyuk ma si qualifica per le semifinali dove affronterà la diciottenne Noskova. Per Sabalenka ostacolo Begu ...