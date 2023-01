Tennis | Novak Djokovic potrebbe non giocare a Indian Wells e a Miami per l’obbligo al vaccino anti-Covid

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Pensieri sulce ne sono ancora per. Se l’Australia ha aperto le porte al serbo, cancellando di fatto il ban di tre anni che gli era stato comminato nel 2022 dopo il grande caos legato al suo non essersi vaccinato, non altrettanto si può dire nel caso degli Stati Uniti. La Transport Security Administration (TSA) ha aggiornato le sue linee guida riguardo i requisiti per gli stranieri che arrivano nel territorio americano ed è stato confermatodi una piena vaccinazione contro il, salvo la presenza di una valida esenzione medica. La misura è attualmente valida per i viaggiatori in arrivo dal 9 gennaio al 10 aprile 2023. Di conseguenza, salvo deroghe particolari,non...