Tennis | l’Italia avrà tre giocatori in top-20 nel ranking ATP | non era mai accaduto prima!

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Non è una consolazione, ma solo una constatazione. Nella giornata in cui ci si chiede cosa sia nuovamentea Jannik Sinner ad Adelaide (Australia), condizionato da un problema (sembrerebbe) di natura muscolare nella zona dell’anca o dell’inguine, il torneo australiano ha dato la certezza di un riscontro positivo per ilitaliano. Da lunedì 9 gennaio, in corrispondenza del prossimo aggiornamento delATP, il Bel Paese potrà contare su treti nella top-20. Stando agli aggiornamenti in tempo reale sulla classifica, avremo Matteo Berrettini è n.14, Sinner n.16 e Lorenzo Musetti n.19. La sconfitta del russo Karen Khachanov, contro il connazionale Daniil Medvedev nella citata Adelaide, ha dato la certezza a Musetti di rientrare nel novero dei top-20 in vista dell’update. Non era mai ...