(Di venerdì 6 gennaio 2023) Nienteper. Il programma di avvicinamento agli Australian Open del forteta, vincitore del Masters1000 di Parigi-Bercy in Finale contro Novak Djokovic nel 2022, cambia in relazione a quanto è emerso in Australia. Confrontandosi con il proprio team,ha deciso dire ilin Nuova Zelanda e di concentrarsi esclusivamente nella preparazione allo Slam. La battuta d’arresto, a sorpresa, contro il giapponese Yoshihito Nishioka ad Adelaide ha posto l’accento su una forma non eccelsa del classe 2003 e probabilmente tale risultato ha suggerito di seguire un percorso diverso. Non si tratta di nulla di particolare, visto che può accadere che iti preferiscano avere una settimana di allenamento ...

Poi c'è Félix: credo stia giocando il migliordella sua vita negli ultimi cinque o sei mesi , ma forse non si parla molto di lui proprio perché ci sono anche Carlos ein ascesa. Anche ... Tennis, Holger Rune salta il torneo di Auckland: danese non al top fisicamente Il danese ha superato i problemi fisici alla schiena ma ha optato per un'ulteriore settimana di allenamenti in vista dell'Happy Slam ..."Sono molto entusiasta di iniziare la stagione qui. È incredibile come le cose siano cambiate rispetto allo scorso anno, quando ero al numero 103 al mondo a questo punto. Credo ancora di poter miglior ...