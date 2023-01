Tendenze primavera-estate 2023 | la bella addormentata

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Raso di seta in colori pastello, veli di tulle, pizzo e qualche piuma: indossa il negligé di una diva d'altri tempi la più sensuale delle donne per la prossima. Oppure lo trasforma radicalmente, tramutandolo in un daywear in equilibrio tra sogno e ironia