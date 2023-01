Tempesta D’Amore | anticipazioni puntata di oggi del 6 gennaio 2023

SuperGuidaTV

IT 19:52 -- 3 - PARTE 3 - 1aTV 20:30 - CONTROCORRENTE 21:25 - SHALL WE DANCE - 1 PARTE 22:03 - TGCOM 22:05 - METEO. IT Warner TV 18:05 - Smallville 3 Stagione Ep.20 19:00 - ...Siamo abituati a vederla come la regina del terrore, eppure presto sarà lei la vittima di una vera e propria tortura psicologica. Nelle prossime puntate italiane diAriane Kalenberg (Viola Wedekind) si ritroverà infatti a vivere un incubo per mano di un nemico misterioso Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia ... Tempesta d’Amore, anticipazioni dal 7 al 13 gennaio 2023: Eric scopre di essere il padre di Josie