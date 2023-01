La Gazzetta dello Sport

È meglio un centravanti d'area di rigore o uno di manovra: un falso nove per intenderci È meglio un centravanti agile e scattante, oppure un centravanti potente e forte È meglio un centravanti bravo ...Vialli però, era più centravanti, anche see di manovra, rispetto al grande numero 11 del ... La malattia e la chiamata in azzurro Poi, in realtà, Vialli non ebbe molta fortuna comee ... Tecnico, moderno, completo e vincente: così Vialli ha cambiato il ruolo di centravanti La Ferrari ha avuto in listino delle vetture col motore piatto. Alcune sono state identificate dalla sigla BB (acronimo di Berlinetta Boxer); altre hanno fatto uso della stessa unità propulsiva, ma co ...(ANSA) - LONDRA, 03 GEN - Antonio Conte è felice al Tottenham ma, una volta di più, si rifiuta di garantire la propria presenza sulla panchina degli Spurs oltre la ...