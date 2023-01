Studenti morti nell' alternanza scuola lavoro e senza risarcimento | Una vergogna da cancellare

(Di venerdì 6 gennaio 2023) L'ultimo, in ordine di tempo, è stato Giuliano De Seta, 18 anni , residente a Ceggia (Venezia): frequentava la quinta in un istituto tecnico di Portogruaro quando a metà settembre, mentre era in stage ...

Il Riformista

Quei giovania lungo dimenticati I ministri dell'Istruzione e del Lavoro, Valditara e ... " L'alternanza scuola lavoro va rivista : bisogna tutelare glie la loro vita. Stiamo lavorando ...Con le scuole chiuse in drastico calo risultano i casi di Covid accertati fra glipontini: ... In tutto il mese di dicembre le positività in provincia sono state 9.593 e isono arrivati a ... Giuliano De Seta, la beffa per i genitori dello studente morto durante lo stage scuola-lavoro: l’Inai... I ministri dell'Istruzione del Lavoro, Valditara e Calderone, promettono di cambiare le regole per dare un po' di giustizia in più a chi ha subito il lutto ..."Per questo motivo, avevo già convocato per il 12 gennaio un tavolo tecnico sulla sicurezza sul lavoro e sui correttivi più urgenti alla normativa al quale parteciperanno tutte le parti sociali e dato ...