Stranger Things | un amato protagonista fa coming out | il post social

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Poche ore fa, attraverso un TikTok, un amatissimodiha fattoout. Stiamo parlando di Noah Schnapp, che nella serie Netflix interpreta Will Byers. Il giovanissimo attore ha ammesso di sentirsi adesso molto vicino al suo personaggio: Immagino di essere più simile a Will di quanto pensassi! Diversi mesi fa infatti l’attore aveva dichiarato nel corso di un’intervista che Will nella quarta stagione diavrebbe iniziato a provare dei sentimenti per Mike Wheeler. Noah ha poi raccontato qual è stata la reazione dei suoi genitori e dei suoi amici: Quando ho finalmente detto ai miei amici e famigliari di essere gay, dopo aver mantenuto questo segreto per 18 anni per paura, e tutti loro mi hanno riso: “Lo sapevamo ...

