Stranger Things | arriva un coming out | “Lo sapevamo”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Nella celebre serie firmata Netflixto ilout che ha lasciato tutti a bocca aperta. Sapete di chi si tratta? La rinomata serie americana torna ad attirare l’attenzione. Questa volta le luci dei riflettori sono puntati su un personaggio tra i più amati, ecco che cosa è successo., un attore faout (kronic.it)Quella diè considerata da moltissimi come una delle serie tv più amate in assoluto. Sono stati milioni ad appassionarsi alle vicende di Undici, Will e i suoi amici nelle loro avventure nel Sottosopra. Oggiè uno dei prodotti più visti su Netflix, complice non solo la trama avvincente ma anche lo straordinario ...

Noah Schnapp fa outing sulla sua sessualità e dichiara di essere gay. La star di, 18 anni, ha pubblicato un video su TikTok in cui dice di aver nascosto la sua omosessualità per tutta la vita anche se in realtà la sua famiglia ne era al corrente. 'Quando finalmente ...La rivelazione dell'interprete della serie tv. Proprio come il suo personaggio che, nella quarta stagione, dichiara i suoi sentimenti per l'amico ... Il coming out su TikTok di Noah Schnapp di Stranger Things: «Sono gay. La mia famiglia mi ha detto: "Lo sapevamo ... Noah Schnapp ha fatto coming out, raccontando di essere gay. L'attore star di Stranger Things, serie tv targata Netflix nella quale interpreta il personaggio di Will Byers, ha postato un video ...Il cast di Stranger Things avrà un sostanziale aumento salariale per la quinta e ultima stagione di Stranger Things. Si parla addirittura di 7 milioni di dollari a testa.