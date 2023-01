Stradivialli. Il centravanti e l'arte della battaglia

Il Dubbio

Dalla Cremonese a '' '', come lo aveva ribattezzato il maestro del ... Vialli però, era più, anche se moderno e di manovra, rispetto al grande numero 11 del Cagliari ...Un successo che porta Gianni Brera a coniare per l'atleta cremonese il soprannome di: ... Vialli rimane a Genova e con Vujadin Boskov in panchina diventa uno deipiù prolifici ... Gianluca Vialli, dai gol alla battaglia contro il tumore: se ne va uno ... L’Italia è più debole e povera. Dalla prossima partita toccherà giocare e impegnarsi anche per lui, mettendoci il cuore ...LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – E’ morto in una clinica di Londra Gianluca Vialli. L’ex attaccante di Samp e Juventus e capo delegazione della Nazionale aveva 58 anni e da cinque anni lottava contr ...