Sterza per evitare un cervo | lo schianto frontale è devastante | morto

IL GIORNO

... con tanto di oramai tradizionale premiazione a cura dell'assessora alla cultura Linda Piva, la direttrice Lisetta Bernardi ha però organizzatolaedizione consecutiva insieme all'...Conte ribadisce che farà di tuttoaiutare il Tottenham ma non rassicura se sarà lui ancora al timone la prossima stagione: "Ad ora sono al Tottenham e il club ha il mio massimo impegno... Cattedra in Statale: "Punteggi sbagliati". Concorso da rifare (per la ... Alla Biblioteca Don Milani di Villa Verucchio, da 12 anni a questa parte l’Epifania diventa l’occasione per tirare le somme sull’anno appena concluso e insignire i lettori più voraci e fedeli. Un mome ...La storia della musica italiana è piena di “geni incompresi”: artisti che non sono riusciti a rimanere impressi nella memoria collettiva, nonostante abbiano contribuito a dare una sterzata alla nostra ...