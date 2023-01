STATS – Napoli | meglio Simeone o Raspadori?

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 6 gennaio 2023) L’ingresso in Inter-non ha portato grandi benefici. Nè, nésono riusciti ad aggiustare una situazione complicata, al contrario di quanto è successo in altre circostanze. Ma va detto che l’italiano è stato comunque il più pericoloso e c’è voluto un intervento istintivo di Onana per evitare il pareggio, mentre oggettivamente il Cholito non è stato mai messo nelle condizioni di pungere come sa fare. Vedremo se a Genova Spalletti deciderà di puntare su uno dei due, su entrambi o se ancora partiranno dalla panchina. Ma quali sono i numeri che fin qui hanno maturato? In cosa si differenziano? Quelli che vedete sono una bella sfilza di numeri totali e muovendovi sulle singole tabelle potete divertirvi a costruire i dati parziali su molte voci tecniche. Ci limitiamo a suggerirvi tre ipotesi di lettura ...