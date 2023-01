Stasera in Tv | Shall We Dance? Trama | cast e curiosità del film

ilmessaggero.it

We Dance (Musicale, Sentimentale, 2004, durata: 106 Min) in onda alle 21.20 su Rete 4 , film di Peter Chelsom, con Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon e Stanley Tucci.in TV: ...Film biografico da vederein tv King Richard " Una famiglia vincente, ore 21:00 su Sky ...we dance, ore 21:20 su Rete 4 Richard Gere e Susan Sarandon insieme a Jennifer Lopez sono i ... Shall We Dance, stasera in tv su Rete 4 la commedia con Richard Gere e Jennifer Lopez: trama, cast , curiosit Shall We Dance Stasera in tv, venerdì 6 gennaio alle 21.20 su Rete4 andrà in onda la commedia romantica e musicale del 2004 di Peter Chelsom, ispirato alla pellicola ...Ecco la guida tv e la programmazione di stasera venerdì 6 dicembre 2023 da Rai Uno a Italia Uno. Su Rai Uno, dalle 20:30, ci sarà il gioco televisivo condotto da Amadeus Soliti Ignoti – Speciale Lotte ...