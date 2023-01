Starcks dopo il sold-out dei token di Immobile | Frattesi e Bove apre libero scambio

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 6 gennaio 2023) (Adnkronos) –il lancio dinon accenna a fermarsi. L’11 gennaio partirà il mercatoe gli utenti potranno scambiare gli Star Player. Il valore degli Star Playernon sarà più fisso ma determinato dalla domanda e dall’offerta della community, esattamente come già accade per lo Staro, in generale, per qualsiasi crypto. “Eventi come un gol, le prestazioni del giocatore in campo, rumors di mercato o infortuni contribuiranno a definirlo. Ad un esempio: se si immagina che un giocatore sia accostato ad un’altra squadra. La domanda per il suocon molta probabilità aumenterà: più utenti vorranno acquistarlo rispetto a quelli che saranno disposti a venderlo ...