Stallo Camera Usa | anche la decima votazione è un flop L’ultradestra non molla | per McCarthy 200 voti

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Nulla di fatto. Dopo 10 votazioni laUsa non ha ancora uno speaker rimanendo così paralizzata nelle sue funzioni. Lo scrutinio record che non accadeva da 164 anni si è risolto con l’ennesima sconfitta di: il repubblicano si è fermato a 200come era successo nel nono round mentre i 20 ribelli hanno sostenuto candidati alternativi. I dem sono rimasti saldi sul loro leader Hakim Jeffrey, che ha raccolto tutte le 212 preferenze. Il decimo scrutinio ha segnato un record storico per la. Il repubblicano Kevinaveva persoil nono scrutinio, dopo 8 votazioni andate completamente a vuoto. Rispetto al tentativo precedente dove aveva ottenuto 201, il 57enne si era fermato a quota 200, con i 20 ribelli trumpiani che hanno diviso i ...

