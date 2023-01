Agenzia ANSA

Avvio di seduta poco mosso sul mercato dei titoli di Stato, in attesa del dato sulla disoccupazione dell'Eurozona a dicembre. Lotrae Bund tedesco resta fermo a 200 punti base, con il rendimento del decennale italiano in flessione di due punti base, al 4,29%. . 6 gennaio 2023Lotrae Bund poco mosso intorno alla soglia dei 200 punti base mentre l'euro perde leggermente terreno tornando in area 1,05 contro dollaro dopo i dati Usa più forti del previsto. NUOVO ... Spread Btp-Bund stabile in avvio a 200 punti base - Economia (ANSA) - MILANO, 06 GEN - Avvio di seduta poco mosso sul mercato dei titoli di Stato, in attesa del dato sulla disoccupazione dell'Eurozona ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 gen - Chiusura poco mossa per lo spread BTp/Bund. Nelle ultime battute il differenziale di rendimento ...