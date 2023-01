Sporting Lisbona | UFFICIALE | preso Tanlongo

Infobetting

C'è da discutere l'ostacolo più grande, il contenzioso con lo. Il Milan pare adesso disposto a contribuire al pagamento di una parte della multa. Non ovviamente l'intera somma, come ...Jorge Mendes è sempre stato l'agente di CR7 , sin dai tempi in cui cercava di farsi notare al mondo con la casacca dello. Dopo tanti anni (e milioni) insieme, i due sembrano ormai ... Maritimo-Sporting Lisbona (domenica 08 gennaio 2023 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Leoni corsar... Il padre di Leao è a Milano, inevitabile pensare al rinnovo del giocatore portoghese: la società rossonera spera di chiudere presto l'accordo.Strappo di CR7 con l'agente storico, reo di non avegli procurato un contratto in un grande club europeo. Ora all'Al-Nassr, pur ricoperto d'oro, ...