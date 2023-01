Sport | la giornata in diretta | tutti i risultati e le notizie di venerdì 6 gennaio 2023

(Di venerdì 6 gennaio 2023) E’ iniziata nuovadida vivere assieme, con tantissimi eventi in programma nel giorno dell’Epifania. Andiamo allora a scoprire assieme il riepilogo di, eventi edi, con i link aggiornati con le principalidella nostra redazione e gli avvenimenti più importanti del giorno in ogni. Un comodo contenitore che passo dopo passo vi permetterà di restare informati in modo tempestivo su quanto succede nel mondo dello, una cronologia dellaiva dalla mattina alla sera tardi. TENNIS ATP ADELAIDE: SINNER SCONFITTO DA KORDA E PROBLEMI ALL’ANCA BASKET NBA, BOSTON BATTE DONCIC: BANCHERO KO, I ...

Sky Sport

PROVINCIA DI ALESSANDRIA - Un'altradi lutto per loitaliano. Come riportato dai media nazionali il grande campione Gianluca Vialli si è spento a soli 58 anni, a causa della grave malattia che lo aveva colpito da qualche ...... Sitav Rugby Lyons 13; Mogliano Rugby 8; CUS Torino 6 ULTIME DALLE SEDI Reggio Emilia, Stadio Mirabello - sabato 7 gennaio, ore 15.30 Peroni TOP10, X- diretta Rai/Eleven Sports ... Serie A, 17^ giornata: la presentazione delle partite Tutta Spagna, tra Liga e Liga 2. Nel giorno della Befana. Chissà se va, chissà se va, chissà se va se va... Anche qui, come ieri Montella con l'Adana in Turchia, un tecnico italiano, Gattuso sulla pan ...Il Corriere dello Sport uscito questa mattina in edicola si sposta dal calcio giocato per un attimo e si concentra sul mercato che nelle prossime settimane sarà tra i ...