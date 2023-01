(Di venerdì 6 gennaio 2023), giorno dell’Epifania, nella calza troverete tantidaivi e il menù è particolarmente succulento. Si parte fin dalle prime ore del mattino con i tornei di tennis di scena in Australia e con Jannik Sinner protagonista nei quarti di finale del torneo di Adelaide, opposto a Sebastian Korda, con l’obiettivo di conquistare la qualificazione alle semifinali. Rimanendo in tema tennis ci saranno le due semifinali della United Cup, competizione per nazioni a squadre miste, e gli azzurri giocheranno contro la Grecia. Martina Trevisan e Lorenzo Musetti saranno chiamati in causa in questa prima parte della contesa che si concluderà domani. Una giornata che poi prevede tanti appuntamenti con gliinvernali tra cui il Tour de Ski di sci di fondo in Val di ...

OA Sport

... a quella del polisportivo, attualmente in fase di studio ma urgente, in quanto le tribunesono in larga parte inagibili, fino alla realizzazione del De Mas 2, un nuovo palazzetto dellodi ...... è stato inauguratoal Tecnopolo... Bali sancisce che il mondo è diviso in due: Usa e Cina. La ... Lavori dal 2023 al 2026 La riforma del lavoro sportivo cambia il mondo degli e -Impatto sul ... Sport in tv oggi (venerdì 6 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Campaccio 2023, storica corsa campestre che si svolge il giorno dell’Epifania a San Giorgi ...Oggi, venerdì 6 gennaio 2023, prosegue il Tour de Ski 2023 valido per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci di fondo: in Val di Fiemme (Italia) va in scena la sprint in tecnica classica. Qualificazioni ...