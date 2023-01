Spezia | infortunio per Zoet | lesione di secondo grado al legamento crociato destro

Fantacalcio ®

L'Atalanta ringrazia Pasalic, che firma il 2 - 2 al 93 contro lo, sopra di due reti contro i ... fermati durante la sosta, di Pogba che non riesce ancora a recuperare dall'di agosto, ...Non è escluso che uno dei due possa strappare una maglia dal primo minuto- LECCE, domenica ore 15, in porta tocca a Zovko Non c'è pace per la porta dello. Dopo l'a ... Spezia, infortunio Zoet: lo stop sarà lungo L'infortunio di Zoet è grave. La contemporanea lunga assenza del titolare Dragowski costringe il direttore dello Spezia a riflettere sulle possibili soluzioni.LA SPEZIA (ITALPRESS) – L’Atalanta incappa in un pomeriggio no, lo Spezia non ne approfitta e gli ospiti gongolano per il gol del 2-2 all’ultimo respiro. Al Picco un primo tempo stellare dei… Leggi ...