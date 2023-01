Spero che l’Epifania si porti via anche il panettone per cani

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 6 gennaio 2023)che, insieme a tutte le feste,siviail Canettone. Trattasi di un dolce – mi assicura La Cucina Italiana – preparato con farina di grano tenero, uova, burro, latte, arancia disidratata, zucchero, lievito, sale, patate e carne (1% di anatra). Carne? Anatra? Non dovete stupirvi poiché il Canettone è prodotto da un’azienda bresciana che si occupa di ciò che un tempo si chiamava cibo per animali e oggi invece food per pet. Specifico che non ho nulla contro l’azienda, la cui idea geniale consiste nello spacciare come prodotto per quadrupedi quello che invece è chiaramente un prodotto per bipedi: al cane non frega nulla di avere il suo bel panettoncino né di onorare tutto il periodo natalizio; al cane basta mangiare (carne! anatra!) ed è contento. È invece il padrone che, comprando il ...